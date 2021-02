En mars 2017, le FC Barcelone avait éliminé le PSG en huitièmes de finale de la ligue des champions. Battus à l’aller (4-0), les Blaugrana qui comptait Neymar dans leurs rangs ont réussi à renverser la tendance en battant le club Français (6-1).

Les deux équipes se retrouvent ce soir à 20h et l’odeur de la remontada plane toujours. En conférence de presse avant-match hier, le nouveau coach des parisiens a abordé le sujet expliquant qu’il n’y a pas de nervosité à l’heure actuelle. « Je suis très calme par rapport à ça. On ne peut pas effacer le passé mais il s’agit de construire un meilleur futur avec ce groupe. C’est notre objectif » a déclaré le technicien argentin rapporte Goal. Il sera très attendu pour cette confrontation qui est son premier test majeur depuis le départ de Tuchel.







Pochetinno a aussi donné des nouvelles du milieu de terrain Marco Verrati, blessé depuis la victoire face au Marseille. « Il faut avancer petit à petit. On va voir après l’entraînement d’aujourd’hui qui ne sera pas très exigeant 24 heures avant le match. Nous avons un plan de jeu et on prendra la meilleure décision. Vous verrez demain » annonce t’il.

L’ancien joueur du PSG s’est aussi prononcé sur la bonne forme du groupe de Koeman. Selon lui, son collègue a eu le temps de bien faire les choses. « C’est toujours la même chose. Koeman est arrivé il y a peu de temps et il faut du temps pour obtenir des résultats par rapport à ce qu’on veut mettre en place. Après 7-8 mois avec Koeman, le Barça a beaucoup évolué, surtout dans une réalité différente avec le Covid. L’équipe est beaucoup plus solide maintenant mais ce n’est pas une surprise pour moi de voir que le FC Barcelone est dans une bonne période. »