Buteur lors de la dernière rencontre de l’Olympique de Marseille en Coupe face à l’AJ Auxerre, le jeune Bamba Dieng a reçu les éloges de son coach, Nasser Larguet invité à se prononcer sur la nouvelle pépite phocéenne.

Interpelé sur les performances du jeune footballeur sénégalais, Bamba Dieng, buteur lors de la rencontre face à Auxerre, le coach Larguet s’est exprimé par ces propos : « C’est un garçon qui était parmi les meilleurs buteurs de son championnat au Sénégal. En plus de ça, il y a un partenariat avec Diambars. On a parlé avec leurs responsables de ses valeurs sportives, mais aussi ses valeurs morales. On a besoin de joueurs qui correspondent aux valeurs du club, qui s’engagent, qui travaillent, qui soient patients. Sa puissance et sa vitesse m’ont poussé à donner un avis favorable pour ce joueur-là pour venir avec la N2 au centre de formation. Je savais pertinemment qu’avec son travail et ses qualités il pourrait titiller un peu les professionnels ».







Bamba Dieng qui a déjà fait ses preuves dans le championnat local, est en train de se faire un nom en Europe avec l’Olympique de Marseille, à l’image de Pape Matar Sarr. Bonne continuation.

