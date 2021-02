Le président de la FIFA, Gianni Infantino effectuera une visite à Dakar ce mercredi, a annoncé la Fédération Sénégalaise de Football.

La Fédération Sénégalaise de Football a informé que le Président de la FIFA M. Gianni INFANTINO fera une visite au Sénégal ce mercredi 17 février 2021, après son étape en Mauritanie où il se trouverait actuellement.







Le Président INFANTINO et sa délégation arriveront à Dakar dans l’après-midi et retourneront le même jour dans la nuit. Cette visite sera une occasion pour le Président de la FIFA de rencontrer les membres de la communauté du football sénégalais, le Chef de l’Etat, S.E. Macky SALL et les autorités gouvernementales nationales.

wiwsport.com