Entamée ce week-end en format huis clos, la 4ème édition des internationaux ITF juniors Sénégal en tennis de court va se poursuivre jusqu’au 27 février prochain à l’Olympique Club de Dakar (OCD).

Vainqueur des trois premières éditions, le sénégalais basé en France et nommé Nicolas Jadoun n’est pas là pour espérer positionner idéalement le Sénégal en cet acte 2021 des ITF juniors Sénégal. N’empêche, la tanière peut compter sur d’autres éléments afin de conquérir le titre en tableau féminin comme celui masculin.

Parmi ces Lionceaux aguerris et ayant le coffre pour le sacre, on peut citer : Seydina André, Zoher Fardoun, Pape Malick Ndiaye et Mamadou Diarra chez les hommes. En dames, elles ont pour noms la Franco-sénégalaise Christelle Fakhry. Après le tamisage du week-end, les tableaux sont désormais complets avec 32 garçons et 32 filles. Pour les qualifications, il y a eu 16 garçons et 8 filles qui vont rivaliser d’ardeur sur les courts pour 4 places seulement en tableau final ;

Pour rappel, ces internationaux ITF juniors Sénégal qui réunit plus de 100 joueurs issu d’une trentaine de pays, attribuent des points dans le classement ATP monde. Un joli prétexte donc pour nos tennismen et tenniswomen de gaspiller de précieuses unités pour le classement planétaire de la catégorie.

