Comme annoncé sur Wiwsport.com, Le B52 va signer son retour dans la discipline, le 20 mars prochain face à Mariusz Pudzianowski (1m85, 118kg), 5 fois homme le plus fort au monde, où Serigne Dia tentera de remporter sa troisième sortie en MMA.

« Avant de prendre mon premier combat en MMA, je me suis entraîné pendant cinq longues années. Je suis un homme de défi. Je suis le lutteur qui quitte Mbour aller lutter à Dakar. Donc, c’est la même chose. Rocky est basé en Suisse, je l’ai trouvé et battu chez lui. Daniel Podmore est un anglais. Je l’ai battu à Birmingham. Aujourd’hui, j’ai en face de moi Pudzianowski, un polonais que je vais trouver chez lui en Pologne.







Je veux que les Sénégalais se sentent dans ce combat. Parce que ce n’est plus une question d’écuries, mais une affaire de pays. J’y vais pour représenter le Sénégal, pas seulement Mbour. Je sollicite des prières. Le plus important est la victoire et je veux la ramener pour les Sénégalais. Tout est possible. Ça pourrait se terminer par un KO, par abandon.

J’ai toujours rêvé d’un combat de gladiateurs. Cet adversaire, je l’ai longtemps observé. Il ne recule jamais, mais tout le monde me connaît aussi. Ce sera un excellent combat. J’ai toujours voulu affronter ce genre d’adversaire coriace. C’est ma nature, je n’aime pas la facilité. », affirme l’ancien Roi des arènes dans L’Observateur.

wiwsport.com