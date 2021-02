Il s’agit de la première confrontation des deux équipes depuis l’historique remontada en mars 2017 (6-1) au Camp Nou. Le FC Barcelone va recevoir le PSG pour le compte des huitièmes de finale aller de la ligue des champions. Un choc très attendu sans Neymar , les férus de cette compétition se contenteront duel Messi-Mbappé.

22 joueurs dont Gana Gueye et Diallo sont convoqués par Mauricio Pochettino qui fera son baptême du feu ce soir avec le PSG en ligue des champions. Actuellement deuxième au classement à un point du leader (Lille), le PSG a réussi un bon mois de février avec 4 victoires dont 3 en Ligue 1. Toutefois, le fialiste malheureux est fragilisé par l’absence de Neymar et Kylian Mbappé qui n’a marqué que 2 des 8 buts inscrits. L’attaquant Français n’est plus le feu-follet du groupe cette saison avec 16 buts en Ligue 1 et 2 en C1. Contrairement au début de la saison, il est moins prolifique actuellement.







En face, le FC Barcelone veut redorer son blason en Europe. Les blaugrana semblent se remettre de la crise avec un bon mois de février si cela peut servir comme préparation avec 3 victoires et une défaite. Le fait notable est le nombre de buts inscrits en 4 matchs toutes compétitions confondues: 13 contre 8 encaissés. Samedi passé, Lionel Messi s’est illustré face à Alaves avec un doublé et une passe décisive. Il ne s’arrête plus depuis le début de l’année et compte 15 buts en Liga, 3 en C1; Notons que Koeman a convoqué un groupe de 21 joueurs dont Gerard Piqué.

Auteur de bons matchs récemment en Ligue 1, Gana Gueye présent dans le groupe pourrait revenir dans la compétition. Cette saison en C1, il bénéficie d’un temps de jeu faible. Sur les 5 matchs disputés, il a été titularisé deux fois. Il totalise 127 minutes disputées. Avec l’absence de Neymar et Di Maria, Verrati diminué par sa blessure depuis Marseille mais très probable d’être titulaire, Gueye aussi pourrait être aligné.

Testé positif au Covid 19, Abdou Diallo qui était sur le banc du PSG samedi passé n’a pas encore renoué avec la compétition. Le défenseur central auteur d’une passe décisive en ligue des champions est dans le groupe de Pochettino.

wiwsport.com