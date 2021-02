L’affiche phare de cette 4ème journée du championnat de Beach Soccer entre Yoff et Golf a été remportée par les Yoffois qui se détachent de golf Beach (3-5).

Les deux équipes étant à égalité avant le début de la rencontre, cette victoire a permis aux Yoffois de prendre le large sur leur rival, Golf, au classement, puisque seule la différence de buts séparait les deux formations. Ainsi, Yoff réussit la belle opération de cette 4ème journée, talonné par golf, à la seconde place de la poule A. dans la poule b, vision Sport bat Malika et comptabilise le même nombre de points que Malika (9).







Yeumbeul et Kawsara confortent leur place de leader, respectivement dans la poule C et D. malgré une défaite face aux insulaires de Gorée, Kawsara reste leader avec trois points de plus sur son dauphin Gorée. Yeumbeul a dominé son dauphin Mamelles (5-2). A Saint Louis, l’Île a pris le meilleur sur HLM, ce succès (5-2) permet à l’Île d’être seule en tête de la poule E.

L’autre rencontre opposant Guet Ndar à Pépinière est la plus prolifique de cette 4ème journée (8-2), en faveur de Guet Ndar, qui enregistre sa deuxième victoire de la saison.

