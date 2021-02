Chelsea a pris le dessus sur Newcastle ce lundi soir sur le score de deux buts à zéro à Stamford Bridge. Mendy, préféré sur le banc par Tuchel pour ce match, a pu assister au clean-sheet de coéquipier espagnol, Kepa.

Au coup d’envoi du match comptant pour la 24e journée de Premier League qui opposait Chelsea à Newcastle United, le coach allemand des Blues, Thomas Tuchel a offert au gardien de but espagnol, sa première titularisation depuis octobre dernier, après l’arrivée de Mendy dans les cages. Un fait qui n’est pas passé inaperçu puisque cela a suscité le débat chez les spécialistes anglais qui jugeaient cette décision inopportune et pas à son heure. En plus, le Sénégalais avait enchaîné les titularisations en Premier League depuis le 24 octobre 2020.

Très sculpté dans les cages de Chelsea ce soir, Kepa a pourtant assuré une copie propre en aidant son équipe à décrocher une victoire par deux buts à zéro sans encaisser de but. Une première pour le dernier rempart espagnol en Premier League depuis le mois de juillet 2020, face à Norwich (victoire 1-0 de Chelsea). Un résultat qui pourrait redistribuer les cartes et chambouler la hiérarchie des gardiens de but à Chelsea, préalablement établie par l’ex patron des Blues, Franck Lampard. Va-t-on vers des moments compliqués entre Tuchel et Mendy ?

En tout cas la prochaine sortie de Chelsea est prévu samedi prochain au St Mary’s Stadium, face à Southampton. A l’aller, les deux équipes s’étaient quittés sur le score de trois buts partout avec notamment un Kepa moins inspiré dans les cages.

wiwsport.com