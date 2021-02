« Nous avons jugé opportun de récupérer Kepa en grande confiance après son excellent match en Coupe alors nous l’avons choisi dans les cages ce soir. Mais c’est clair depuis que le numéro 1 c’est bien Edouard Mendy. Il avait besoin de récupérer physiquement et mentalement alors nous l’avons mis au repos et permettre à Kepa d’enchaîner avec un autre match en championnat après celui en Coupe… Mais aujourd’hui encore, Edouard est le numéro 1 », a expliqué Thomas Tuchel au terme de la rencontre où le portier espagnol a assuré un clean-sheet.

🗣”Edouard is number one, this is clear."

– Thomas Tuchel confirms that Edouard Mendy is #Chelsea's number one goalkeeper choice.

