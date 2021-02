Présent en conférence de presse pour la rencontre devant opposer le Stade Rennais à Angers en Coupe de France ce jeudi, Julien Stéphan est revenu sur le départ de M’Baye Niang, cet hiver.

Arrivé en Rennes en août 2018 en provenance du Torino, L’attaquant sénégalais M’Baye Niang a refait ses valises cet hiver pour une nouvelle destination : Le Golf. Il est parti en Arabie Saoudite pour la fin de saison, l’entraîneur Julien Stéphan a été invité à s’exprimer après le départ du joueur, très peu utilisé depuis le début de la saison.







« C’est jamais une satisfaction de voir quelqu’un partir. Il a fait un choix, il a une possibilité d’aller jouer là-bas. Il a décidé d’y répondre favorablement donc j’espère que pendant ces quatre ou cinq mois il va enchaîner les matches et marquer beaucoup de buts, chose qu’il a été capable de faire pendant une période ici. Il a été déterminant pour nous sur l’année 2019. Ça a été un peu plus compliqué cette saison en termes de production et de nombre de buts marqués mais des buts il en a déjà mis et en remettra encore », a dit le technicien français.

M’Baye Niang est toujours sous contrat avec le Stade Rennais et est prêté sans option au Club saoudien d’Al Ahli, qui occupe une place du podium de son Championnat.

wiwsport.com