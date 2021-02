L’ancien joueur des Matadors va évoluer cette saison avec Delaware Blue Coats. C’est la filiale de la NBA G League des Philadelphia 76ers qui l’a repêché lors du draft. La saison démarre aujourd’hui pour l’ailier de 23 ans . Zoom sur son parcours…

En 2014, alors qu’il jouait pour «Giving Back» (Independent Sports & Study Academy), il a marqué 25 points d’affilée en cinq minutes en jouant contre une équipe composée d’hommes. Diane a ensuite parcouru plus de 6000 kilométres en 2015 aux États-Unis dans la poursuite de son rêve de jouer un jour en NBA.







Son premier arrêt fut Findlay Prep à Henderson, Nevada. Après avoir terminé sa carrière de préparation, Diane s’est engagée à jouer pour la Cal State University Northridge où il a atteint 1000 points en carrière en seulement 40 matchs.

Diane a déjà surmonté de nombreux obstacles: Blessure, communication / apprentissage de l’anglais, éligibilité académique, culture, et ne pas voir ses parents depuis une demi-décennie, Malgré toute l’adversité, il excelle toujours.

En mars, les Matadors ont remporté la deuxième place du tournoi Big West Conference qui a été annulé en raison de Covid-19. Il a un niveau élevé et une volonté de dominer et de travailler dur. Il est un joueur multidimensionnel et polyvalent aux multiples talents qui peut créer son propre jeu d’attaque et de transition hors rebonds défensifs. Diane a l’athlétisme, la vitesse et l’acharnement de la NBA. Il a un toucher doux, une gamme de mouvements offensifs, des compétences de slashing et un bel équilibre pour terminer les jeux athlétiques. Contre son adversaire du Pac-12, l’État de Washington, il a marqué 32 points et récolté 18 rebonds. C’est un joueur qui a montré qu’il pouvait se concentrer et réussir ce niveau de difficulté.

Diane a participé à Basketball Without Borders Africa 2014 à Johannesburg et à Basketball Without Borders Global 2015, qui a eu lieu à New York dans le cadre de NBA All-Star 2015. Son père, Keletigui, a joué pour l’équipe nationale du Sénégal ainsi que professionnellement là-bas.

wiwsport.com