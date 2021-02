Dans une interview, le président du Bayern Munich, Karl-Heinz Rumminegge révèle face au talent de Moghamed Salah. Selon lui, les récentes réalisations de l’attaquant égyptien étaient comparables à celles de Messi et de son rival de longue date Cristiano Ronaldo.

« À mon avis, Salah est le Messi d’Afrique, et bien sûr il a acquis les compétences nécessaires pour jouer dans les meilleures équipes du monde, ce qu’il a réalisé peut être comparé à ce que Messi et Ronaldo ont fait avec Barcelone et le Real Madrid » « , a t’il déclaré dans une émission de la chaîne KingFut.







Récemment, Salah a été annoncé sur le départ de Liverpool. Avec des clubs comme le Real Madrid et le FC Barcelone qui seraient sur son radar. Toutefois, le président du Bayern temporise malgré son admiration, Rummingge n’a pas l’intention immédiate d’essayer d’attirer le double footballeur africain de l’année loin d’Anfield. « Pour le moment, nous n’avons pas l’intention de signer Salah, mais ce serait certainement un honneur de l’avoir », a ajouté l’ancien international de l’Allemagne de l’Ouest.

Salah est actuellement le meilleur buteur de la Premier League cette saison, avec 16 buts pour la campagne, et cherchera à remporter son troisième prix Golden Boot avec les Reds en conservant sa forme de buteur et en battant la concurrence de Harry Kane et Dominic. Calvert-Lewin, entre autres.

wiwsport.com