Après une carrière de footballeur bien remplie, l’ex-international ivoirien Yaya Touré 37 ans pense désormais à sa reconversion. Il va entamer sa nouvelle carrière d’entraîneur à l’Olympique Donetsk.

Comme son frère aîné, Kolo Touré Habib, il a choisi le métier d’entraîneur. Le champion d’Afrique 2015 avec les éléphants, va faire partie du staff technique de l’Olympique Donetsk en Ukraine. L’ex-Mancunien dit avoir hâte de transmettre ses connaissances aux jeunes.

« J’ai hâte de transmettre mes connaissances, d’aider l’équipe et de poursuivre mon apprentissage ici », a indiqué le natif de Bouaké et de remercier tous ceux qui l’ont aidé à embrasser son nouveau métier. « Je tiens également à remercier à nouveau ceux qui m’ont aidé au cours de la dernière année à développer mon expérience et mes qualifications en tant qu’entraîneur. Chris Ramsey chez QPR, Stuart Jones chez Blackburn et Geoff Lomax chez PFA – merci à tous. », a lâché Yaya Touré.