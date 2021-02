Fleuron du partenariat entre l’OM et l’académie de Diambars au Sénégal, l’attaquant Bamba Dieng, surnommé «Bamba Goal», a marqué son premier but avec l’OM ce mercredi, en Coupe de France.

Et si le salut de l’OM passait par la jeunesse marseillaise ? L’Olympique de Marseille a en tout cas renoué avec le succès cette année grâce notamment à la réalisation en fin de match du tout jeune Cheikh Ahmadou Bamba Dieng (20 ans), venue sécuriser une première victoire sur les huit derniers matches, contre l’AJ Auxerre (2-0), en Coupe de France. L’histoire est d’autant plus belle pour ce jeune Sénégalais que l’information de son arrivée au club dans les derniers instants du mercato estival était passée totalement inaperçue en octobre dernier.







L’OM n’avait pas encore séduit un avant-centre du profil du Polonais Arkadiusz Milik, mais il recrutait un attaquant pour l’avenir, direction le centre de formation. Celui qu’on surnomme affectueusement Bamba Dieng a porté la saison dernière les couleurs de l’équipe de Diambars, partenaire de l’OM au Sénégal. Une formation avec laquelle celui qu’on surnomme affectueusement « Bamba Goal » a marqué 12 buts en 14 matchs, ce qui a fait de lui le meilleur buteur du championnat sénégalais de D1.

Nasser Larguet : « J’ai senti que c’était le moment de le titulariser »

De par sa fibre de formateur, Nasser Larguet n’hésite pas à faire confiance aux jeunes pour assumer des responsabilités. Et quand les joueurs en question le lui rendent aussi bien que le Sénégalais, c’est forcément du bonheur en plus. On a d’ailleurs vu Larguet exulter sur le but de son jeune attaquant, et serrer les poings très fort pour marquer son soulagement, aussi parce que la victoire se concrétisait, mais pas seulement.

« Il a montré depuis qu’il est arrivé chez nous dans le cadre du partenariat avec Diambars, a confié en conférence de presse le coach intérimaire de l’OM, ancien directeur de la formation. C’est l’un des premiers éléments qui signe chez nous en provenance de cette académie au Sénégal. C’est un garçon qui a fait beaucoup d’efforts, qui a beaucoup travaillé. On l’a installé au départ avec la N2. »

Ce n’est que depuis peu que le joueur vient s’entraîner avec le groupe professionnel. Bamba Dieng n’a pas tardé à prendre ses marques et à se faire une petite place au sein de l’équipe, grâce à ses performances. « J’ai trouvé que sur le dernier entraînement hier, il a été vraiment performant sur les jeux réduits que l’on a fait, a déclaré Nasser Larguet. Il a marqué des buts, été très présent dans les 16,50m, ce qui nous fait défaut. J’ai voulu le titulariser parce que j’ai senti que c’était le moment ». Une intuition qui a payé. C’est peut-être cela aussi la patte Larguet.

RMC SPORT