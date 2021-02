Malgré un match assez poussif, l’Olympique de Marseille s’est qualifié pour le prochain tour de la Coupe de France après sa victoire sur Auxerre (2-0). L’un des buts de l’OM a été inscrit par Ahmadou Bamba Dieng (20 ans).

Au cours de la rencontre face à l’AJ Auxerre, L’Olympique de Marseille cherchait le but libérateur depuis le retour des vestiaires et la 54e minute. Minute à laquelle l’attaquant argentin, Dario Benedetto, a ouvert le score, après une première période pas trop favorable aux Olympiens. Suite à ce but, l’OM a tenté de sceller le score de la partie. Mais en vain sans Bamba Dieng.







À la 92e minute de jeu, et alors qu’il venait de rentrer sur le terrain (81e) pour disputer ses premières minutes avec la tunique de l’Olympique de Marseille, Ahmadou Bamba Dieng a répondu aux attentes des supporters marseillais en inscrivant le but libérateur, synonyme de sa première réalisation en France. Et comme une première, ce but a fait exploser de joie ses plus jeunes anciens partenaires à l’Académie Diambars, d’où Bamba Dieng est formé.

wiwsport.com