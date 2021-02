L’arbitre sénégalais Maguette Ndiaye dirigera le match pour la troisième place du Mondial des Clubs opposant Al-Ahly à Palmerais, jeudi (15h00 GMT) à Al Rayyan, Qatar, a annoncé la FIFA.

Le Sénégal a bel et bien eu une représentative lors du Mondial des Clubs 2021 et durant la petite finale de ce tournoi. Pas d’erreur, ce seront bien Al-Ahly d’Egypte et le Palmerais du Brésil qui s’affronteront ce jeudi après-midi. Mais ils seront arbitrés par un Sénégalais, Maguette Ndiaye. Agé de 35 ans, sifflet international depuis quelques années.







Durant ce tournoi, Maguette Ndiaye a été désigné quatrième arbitre lors de la demi-finale entre Les Tigres et Palmerais, remportant par les Mexicains (1-0). Il sera assisté de ses compatriotes Djibril Camara et El Hadji Samba. Un pallier franchi pour ce jeune arbitre.

wiwsport.com