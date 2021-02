Norman Mapeza, entraineur du FC Platinum, et ses poulains sont prêts à arracher les trois points lors du match contre l’ASC Jaaraf, comptant pour les barrages aller de la Coupe de la Confédération informe Africa Foot United.

L’entraîneur du FC Platinum, Norman Mapeza, a déclaré que son équipe doit marquer autant de buts que possible et de profiter pleinement de l’avantage du terrain. « Nous savons les défis que nous allons devoir relever dimanche, mais le message est le même : nous devons tirer le meilleur parti de l’avantage du terrain. Nous avons besoin de buts, ce tournoi est une question de buts et nous devons vraiment marquer autant de buts que possible ».







Marquer beaucoup de but à l’aller, cela semble tenir beaucoup à cœur à Norman Mapeza car, « On ne sait jamais ce qui pourrait se passer quand nous irons au Sénégal. Nous avons appris une cruelle leçon contre le Simba SC (victoire 1-0 à l’aller et défaite 4-0 au retour, ndlr). Nous avons vu ce qui s’est passé, mais c’est maintenant de l’eau qui coule sous les ponts. Dimanche, comme je l’ai dit, tout est question de buts », a déclaré Mapeza au Chronicle Sport rapporte notre source.

Le FC Platinum fera face au Jaraaf ce dimanche à 13 heures. Au Zimbabwe, le championnat s’est achevée le 15 décembre 2019 et n’a toujours pas repris. L’adversaire du Jaraaf donc n’a plus joué depuis sa dernière sortie en coupe CAF le 6 janvier passé. Contrairement au représentant du Sénégal qui est actuel leader du championnat local après 6 journées (4 victoires, une défaite et un match nul).

wiwsport.com