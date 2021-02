Omar Daf était présent ce mercredi en conférence de presse d’avant-match avec Pape Paye, le défenseur sénégalais de Sochaux. Les deux hommes ont donné le ton pour la rencontre de demain face à l’AS Saint-Etienne, pour le compte des 32e de finale de la Coupe de France.

Sochaux défiera l’ASSE demain jeudi pour le compte des 32e de finale de la Coupe de France. En conférence de presse d’avant-match ce mercredi, Omar Daf et son poulain, Pape Paye, ont annoncé la couleur de ce match qui s’annonce chaud. Sur une série en dents de scie, Sochaux ira faire face à une équipe de Saint-Etienne qui cherche à trouver la constance après trois matchs sans défaite.







« Nous devons à nouveau composer avec les absences, notamment en défense centrale. Le calendrier chargé laisse des traces. Nous essayons d’optimiser notre effectif mais ça se voit vite quand on perd beaucoup de joueurs », a affirmé le coach des Jaune et Bleu en conférence de presse. Sochaux fait face à des absences de taille dans son effectif.

Le défenseur sénégalais des Jaune et Bleu, Pape Paye était lui aussi devant les journalistes en prélude de ce match. « Le public va nous manquer encore plus sur ce genre de match de Coupe de France face à une équipe de Ligue 1. Après, il faut le prendre comme un match comme les autres, qu’il faut gagner. « La Coupe de France, ça tient à cœur à tout le monde. Personnellement avec le FC Lorient j’ai joué une demi-finale contre le Paris Saint-Germain », a déclaré Pape Paye ce mercredi en conférence de presse.

« On joue à fond la Coupe de France. Mais en devant faire en fonction de notre effectif et des absents et en pensant au match de lundi contre Valenciennes. Affronter l’AS Saint-Etienne, c’est l’opportunité de voir ce qu’est le très haut niveau. Dommage qu’il n’y ait pas de public, même si on pourra donner du bonheur à nos supporters à travers la télévision », a ajouté Omar Daf.

De son côté, élu homme du match lors de la dernière sortie des Verts, Pape Abou Cissé tentera avec ses coéquipiers de maintenir la bonne forme de son équipe. Le match est prévu ce jeudi à partir de 17H45.

wiwsport.com