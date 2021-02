Pape Thiaw a été démis de ses fonctions d’entraîneur du club de Niary Tally. Selon une source de Wiwsport, l’ancienne gloire de l’équipe nationale a été limogé pour insuffisance de résultat.

C’était dans l’air depuis quelques temps, c’est désormais officiel : Pape Thiaw a été limogé ce lundi de son poste d’entraîneur de Niary Tally. Le coach qui a hérité des rênes du club des Galactiques a été démis de ses fonctions pour insuffisance de résultat. En effet, NGB n’y arrive pas en championnat et cela ne date pas de cette saison.

La saison dernière déjà, Pape Thiaw n’arrivait pas à redresser la pente descendante des Galactiques ces dernières saisons. Arrivé sur le banc pour insuffler du vent nouveau dans le club sans avoir vraiment terminé son apprentissage, Pape Thiaw n’était pas certainement prêt pour relever un tel défi. NGB, malgré la saison inachevée, caracolait déjà dans la zone rouge.

Cette saison, après six journées, NGB n’a pu avoir qu’une seule victoire et 5 défaites. Trop peu pour un club de la trempe de Niary Tally. D’ailleurs, les supporters qui réclamaient la tête de Thiaw n’en pouvaient plus de cette situation. Espérer qu’un changement de coach puisse redorer le blason des Galactiques avant la fin de la saison et éviter une éventuelle relégation.

