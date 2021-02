C’était le jour de rêve pour Ousmane N’dong. Le 14 novembre 2020 «a été une belle date pour moi», dit-il avec le sourire qui remplit son visage. Non seulement cela: il a également été le premier footballeur sénégalais à faire ses débuts en première division de l’Association argentine de football (AFA) de son histoire.

Ce jour-là, Ousmane a fait ses débuts à l’âge de 21 ans en première division du Club Atlético Lanús, face aux All Boys de Newell de Rosario. La radio et la télévision ont évoqué un nom aux résultats phonétiques inégaux et ont rendu compte de ce jeune homme arrivé du Sénégal en 2018 dans un pays qui lui était si inconnu. « Il connaissait Messi … et Maradona, bien sûr » nous dit-il, avec un sourire cordial qui cherche à exprimer l’ampleur du courage qui l’a poussé à mener à bien cette aventure.

Ce voyage a commencé à Rufisque, la ville où il est né, dans la région de Dakar, la capitale du Sénégal. Là, un jour, alors qu’il pratiquait, il a été abordé de manière inattendue par une personne qui lui a proposé de traverser l’Atlantique. Un mélange d’émotions s’est emparé de ce jeune homme, qui est passé de la surprise à la joie et à l’incertitude sur ce qu’il fallait faire. Son rêve de jouer au football en Italie ou en France, où se trouvent certains de ses amis, a pris une autre direction. Son père craignait de laisser son fils partir dans un pays aussi lointain qu’inconnu. Mais « mon rêve était de jouer au football professionnel » et c’est ce qui a fini par faire pencher la balance. Après six mois de procédures rigoureuses, il est arrivé à Buenos Aires.

« L’Argentine ne m’a pas surpris, mais il m’a fallu beaucoup de temps pour m’adapter », dit-il avec un ton plus posé qui montre cette personnalité sereine et respectueuse qui le renferme. Ousmane le dit dans l’appartement du quartier Villa Urquiza où il vit. Pour la première fois, il ne regarde pas droit dans les yeux et le timbre de sa voix est différent. La pandémie de coronavirus n’est passée que dans son appartement. Il ne sortait que le 15 de chaque mois pour faire ses courses. Dans son regard, il y avait une lueur éphémère de détresse sur cette expérience.

«Je sais qu’il y a beaucoup plus de gens qui ont vécu pire que moi», dit-il. Il y a un silence pendant quelques instants et il regarde à sa droite, vers le portrait d’une belle jeune femme. « C’est ma mère … elle est décédée à l’âge de 44 ans alors que j’étais ici et je n’ai pas pu dire au revoir. »

Chaque pratique de Buenos Aires à la ville de Lanús – au sud du Grand Buenos Aires – est reprise par son représentant Marcelo Simonian. Il nous demande surtout de le mentionner puisqu’il « m’a permis de vivre dans sa maison dans les premiers temps et à ce jour il m’emmène au club tous les jours », dit-il avec une démonstration de gratitude qui le transporte vers un autre nom, Cristian Ferreira. Ami et joueur de River Plate qui, en partageant un représentant, a joué un rôle clé dans l’adaptation d’une ville aussi imposante que Buenos Aires.

Ousmane rit de bon cœur quand il dit qu’en pratique et dans les jeux on l’appelle « noir » pour ça, « noir » pour ça, « noir », rétréci, « noir », donne-le-moi. « Je sais qu’il est affectueux et qu’il n’y a pas de racisme », dit-il à propos d’une question aussi importante et dans laquelle, remarque-t-il, il ne s’est jamais senti discriminé pendant son séjour en Argentine. Au fil des jours, il a travaillé dur pour assimiler le football dans cette partie du monde, même si au début c’était « très difficile » de s’adapter car « c’est très dur » comment il se joue ici. Le football qui se joue en Argentine est considéré comme l’un des plus exigeants au monde et c’est ce qui a impacté Ousmane. « C’est très intense et avec beaucoup de qualité », très différent du football « laissez jouer et toucher » qu’ils ont dans leur pays. C’est un football avec plus de « trucs », dit-il, et se montre fier d’avoir assimilé l’usage de la langue espagnole avec habileté.

Il dit que l’articulation de la langue espagnole était la clé pour se sentir intégré dans le football et la société argentine. Cela lui a pris huit à neuf mois et après un an et demi, il parle couramment la langue et possède un vocabulaire étendu. Ainsi que les autres langues qu’il parle, le français, l’anglais et le wolof (la langue officielle du Sénégal).

Au cours de l’année, il n’a pas pu jouer officiellement en raison de retards bureaucratiques dans les rôles. Il en apprend davantage sur le jeu et sa philosophie en observant les pratiques de la Première Division puis de la Division de Réserve. Il se sent fier et sensibilisé lorsqu’il se remémore un autre moment très spécial de sa vie sportive: «En réserve, nous étions champions et j’étais le capitaine» de Lanús. Ce jour-là, dans les vestiaires, il a senti que l’effort portait ses fruits et il a pleuré lorsque ses coéquipiers ont chanté « noir, noir, noir » en hommage au quart-arrière de l’équipe. Et c’est bien ce Ousmane du poste de défenseur central qui occupe la présence, la personnalité et impose le respect avec sa hauteur de 1,92.

« Tout ce que je voulais, c’était arriver en premier » c’est pourquoi il dit que cela ne le dérangeait pas d’avoir terminé en tant que milieu de terrain central « 5 » – et qu’il était passé au défenseur. Il rit de bon cœur quand il nous dit qu’il aime désormais mieux ce poste. Cette position de milieu de terrain central est celle qui lui a donné des compétences avec le ballon et celle qui lui a permis de marquer un but contre Arsenal en amical. Ce sont des «médailles» qu’il montre sur sa poitrine et c’est ce qu’il nous dit qu’il parle tous les jours au téléphone avec son père et ses deux jeunes frères. Etre à «seulement trois heures» du Sénégal lui permet de parler tous les jours, car il dit que bien qu’il soit habitué à l’Argentine, il lui manque aussi sa famille, ses amis et sa nourriture. C’est pourquoi il espère leur rendre visite bientôt, autant qu’il rêve qu’ils viendront lui rendre visite à un moment donné.

Dans Lanús « je me sens chez moi » dit-il avec emphase, et remarque qu’il considère Buenos Aires comme « merveilleuse » et les gens « fantastiques. On lui dit que la plupart du temps en Argentine, les footballeurs rêvent de réussir en Europe et on veut savoir si la même chose lui arrive. « Au moins pour jouer en Espagne, en Angleterre et en France je n’aurai pas de problèmes avec la langue », nous dit-il, et des sourires rebondissent sur les murs de son appartement.

«Au Sénégal, il y a la paix, mais les choses ne vont pas bien économiquement», nous dit-il, et c’est pourquoi il veut aider sa famille. Pendant ce temps, il jouit d’un pays qu’il a pris pour sien. Un exemple de ceci est quand il dit que la meilleure nourriture dans ce pays est « le barbecue » et ouvre ses bras comme pour dire « ce n’est pas discuté. » Autant que le compagnon qu’il a aimé. Ousmane profite de son moment et de ce vent qui le porte à travers le navire de sa vie vers un bon port. C’est que l’Argentine a fini par être sa terre promise.

