Kalidou Koulibaly a été testé positif au coronavirus, néanmoins le défenseur napolitain ne présente aucun symptôme de la maladie. Le Sénégalais observera chez lui une période d’isolement qui lui ferait rater quelques rencontres avec son équipe.

Sur son compte Twitter, KK a remercié tous ceux qui ont pris de ses nouvelles. « Comme vous le savez, j’ai testé positif pour Covid. Mais je n’ai aucun symptôme et je me sens bien. À bientôt. Merci à tous pour votre affection », a écrit le joueur.

Come sapete, sono positivo al Covid. Ma non ho sintomi e mi sento bene. Ci vediamo presto. Grazie per l’affetto 💙

Comme vous le savez, j'ai testé positif pour Covid. Mais je n'ai aucun symptôme et je me sens bien. À bientôt. Merci à tous pour votre affection 💚

#KK ❤️💪🏿 pic.twitter.com/IemXAiGx80

— Koulibaly Kalidou (@kkoulibaly26) February 5, 2021