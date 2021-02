Diambars FC a conservé sa place de leader du championnat de Ligue 1, grâce à sa victoire (2-0) contre Dakar Sacré-Cœur lors de la 4e journée, qui se disputait ce samedi.

Diambars s’est bien remis de son match nul de la semaine dernière face à Jaraaf (1-1) en dominant Dakar Sacré-Cœur, non sans mal, grâce à l’ouverture du score de Libasse Gueye, juste avant la demi-heure de jeu (28′), et un second but de Djibril Mbow sur penalty (58’). Les visiteurs ont réduit la marque par à la 65e minute.







A la faveur de cette victoire, la troisième de la saison, les hommes de Mbaye Badji comptent désormais trois longueurs d’avance sur poursuivant direct. Dakar Sacré-Cœur, qui a battu Génération Foot lors de la dernière journée, replonge dans le noir et occupe maintenant la avec 4 points.

Les résultats de la 4ème journée

Samedi 23 Janvier

Diambars 2-1 Dakar Sacré Cœur

AS Pikine 2-1 Génération Foot

Casa Sports 3-0 Stade de Mbour

Jaraaf 1-4 AS Douanes

Mbour PC 0-1 Teungueth FC

Niarry Tally 0-1 Ndiambour

Dimanche 24 Janvier

CNEPS Excellence – US Gorée

