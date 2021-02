Reug Reug et Alain Ngalani vont s’affronter le 29 janvier prochain dans le « Unbreakable II », une affiche du One Championship. Les deux combattants sont déja arrivés à Singapour et se sont affrontés dans une interview.

Les deux protagonistes ne se sont pas lancés de piques durant le face à face. Ils ont hate de s’affronter et de retrouver la compétition aprés une année sans combat en raison de la coronavirus. Avec un point en commun (l’Afrique), ils ont à coeur de montrer leur talent.







« Je suis vraiment content de voir un autre africain dans la compétition, notamment le Sénégal. Ce sera un réel plaisir de disputer ce combat pour nous et de montrer notre talent. J’ai vraiment apprécié le choix sur Oumar. C’est un lutteur et il a un bon profil. J’aime regarder les combats de lutte du Sénégal. C’est une discipline très connu en Afrique » déclare le Camerounais.

« C’est une fierté pour moi aussi de combattre avec lui car il est très célèbre dans ce milieu, partout dans le monde. Et c’est un challenge pour moi de l’affronter » a affirmé Reug Reug qui va disputer son premier combat avec One Championship. Trés suivi sur les réseaux sociaux par les fans de MMA, le combattant de 27 ans veut faire un beau parcours sur cette discipline qu’il a commencé en 2019.

« Tout ce que je veux c’est gagner, remporter la victoire. En boxe, lutte ou autre tactique, je suis prêt à tout. Je veux remporter la victoire. Mon objectif est d’être champion du monde et inscrire le nom de mon pays le Sénégal dans les annales de cette discipline » confesse t’il.

Agé de 45 ans en plus d’une belle expérience en MMA, Alain Ngalani est le favori de ce duel. « Je suis un athlète et Omar a certainement regardé mon palmarès. S’il se bat, ce sera une bonne performance pour moi. Je suis mes entrainements, j’ai fait une bonne préparation. C’est un combat en MMA, partout où il ira, ca me va. C’est vrai que l’expérience me servira à quelque chose. Mais dans ce combat , il ne faut sous-estimer son adversaire. C’est vrai que Oumar vient de démarrer sa carrière mais je suis content de l’affronter et j’ai vraiment confiance en moi » déclare t’il.

