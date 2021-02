Pour sa deuxième sortie en MMA, le lutteur Reug Reug sera opposé à un Hong Kong d’origine camerounaise, Alain Ngalani. Agé de 45 ans, il est détenteur du Record du KO le plus rapide de l’histoire du ONE FC.

Né au Cameroun en 1975, Ngalani a commencé par apprendre le judo, le Karaté, la boxe, le Jit-Jitsu avant se lancer sur les autres arts martiaux en vue de devenir un compétiteur. En 2001, il a immigré en Hong Kong et a séjourné dans plusieurs pays de l’Asie pour participer au fameux Planet Battle. Il est d’ailleurs le champion du monde poids lourd Planet Battle en 2009 et 2010, quatre fois champion du monde de Muay Thai (Boxe Thailandaise). Pierre Alain représente Hong Kong sur cette discipline.

C’est à l’âge de 38 ans qu’il a fait ses débuts en pro-MMA. Il a depuis amassé un record de quatre victoires et cinq défaites. Alain Ngalani détient également le record du KO le plus rapide de l’histoire du ONE FC. Il a éliminé Hideki Sekine d’un coup de poing le 16 septembre 2017 lors de l’événement ONE Championship: Total Victory informe SportsKeeda.

Ngalani tout au long de sa carrière de combattant a également amassé un record de 25 victoires et huit défaites en kickboxing. Ses références en kickboxing incluent des victoires sur Bob Sapp et Carter Williams, entre autres. Alain Ngalani a combattu pour la dernière fois en MMA en mars 2019 au ONE Championship: Reign of Valor. Il avait perdu face à Mauro Cerilli via TKO en raison de genoux au premier tour.

Le 22 janvier prochain il fera face à Reug Reug. Une étoile montante de la MMA qui a enregistré sa première victoire le 14 décembre passé en battant Sofiane Boukichou par KO à l’ARES FC 1 à Dakar, au Sénégal. De son vrai nom Oumar Kane, il est âgé de 27 ans. Une première pour lui en One Championship.

