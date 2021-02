Retraité des terrains depuis 2015, El-Hadji Diouf a entamé une nouvelle carrière du coté de Guédiawaye FC, qui l’a signé comme directeur sportif. Après cette belle surprise, un des dirigeants du Club est revenu sur les dessous de l’arrivée de Diouf.

El Hadji Diouf se reconvertit en dirigeant. Le double Ballon d’Or Africain a été nommé directeur sportif du Guédiawaye FC, club de deuxième division sénégalaise. Relégué en deuxième division depuis plusieurs et dans l’ambition de retrouver l’élite sénégalaise le plus rapidement possible, Guédiawaye FC s’est tourné vers l’ancien international sénégalais pour atteindre son objectif. Mais avant que Diouf n’accepte le poste de Directeur Sportif, les dirigeants de GFC ont eu à avoir de longues discussions avec lui.

« Nous sommes allés le voir et les discussions ont longuement duré. Cela n’a pas été facile car tout le monde connaît la personnalité de Diouf et le rôle qu’il joue dans le football. Il a donc fallu le convaincre en mettant en avant quelque chose de concret pour qu’il puisse accepter ce poste. Surtout qu’il se présentait souvent au stade Amadou Barry pour suivre les matchs de GFC », confie le Président de l’Association de Guédiawaye FC, Abdoulaye Sall avec GFM.

Abdoulaye Sall a par ailleurs indiqué que la direction du club ne pouvait ne pas saisir cette opportunité. « Son aura nous a poussé à le tenter. Diouf pourra accompagner GFC avec un bon dispositif et une meilleure organisation. Surtout qu’il a des atouts notables », a-t-il expliqué, relevant la dimension de l’ancien international sénégalais. Nous savons qu’il est sur beaucoup de choses mais nous avons espoir qu’il pourra relancer GFC avec ses relations », explique t-il.

