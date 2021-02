Racine Coly ne réussit pas cette saison à s’imposer dans l’effectif du club Français. Alors que son contrat court jusqu’en juin 2022, le latéral gauche veut relancer sa carriére. Et il a la cote chez plusieurs clubs européens.

Cette saison, il compte un seul match en Ligue 1, disputé le 6 décembre passé lors du match nul face au Stade de Reims (0-0). Au total 3 matchs disputés (2 en Europa League) toutes compétitions confondues, 62 minutes jouées.

A l’OGC Nice depuis aout 2017, il a été prêté en janvier passé au Famalicao. Au Portugal il disputera 14 matchs en Liga Nos (2 passes décisives) et 2 en coupe. Une performance réalisée lors de la deuxième partie de la saison 2019-2020. Auparavant, il avait disputé 10 matchs en Ligue 1 et une passe décisive. Et 11 matchs disputés lors de la saison 2018-2019 avec Nice. Et 9 matchs lors de sa première saison avec les Aiglons dont deux en Europa League.

Entre blessure et forte concurrence, le latéral gauche de 26 ans est actuellement sur le départ. Alors que les médias français l’annoncent avec insistance à Amiens SC (Ligue2), une source proche du dossier informe que le club d’Amadou Ciss n’est pas le seul en lice. D’autres clubs sont aussi sur la piste du Lion notamment Mayence(Bundesliga) , Courtrai (L1 Belgique), Châteauroux (Ligue2) ou encore Caen (Ligue2).

Formé par le club italien Brescia, le joueur de 25 ans a une valeur marchande de deux millions d’euros selon Transfermarkt. Le numéro 12 de la tanière a disputé 4 matchs avec les Lions depuis sa première convocation en octobre 2018.

wiwsport.com