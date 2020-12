La défaite contre les Italiens a eu un impact limité sur les chances de qualification du club de la Mersey, mais l’oblige à jouer encore des matches à enjeu alors qu’il aurait bien besoin de faire tourner. Premier du groupe avec 9 points, Liverpool sent sur sa nuque le souffle de ses poursuivants, l’Ajax et l’Atalanta avec 7 points, mais il a encore doublement son destin entre ses mains.

Face à un calendrier chargé, Jurgen Klopp avait décidé le week-end dernier de ménager son lutin sénégalais, Sadio Mané. L’attaquant des Lions était rentré en cours de jeu lors du match nul (1-1) contre Brighton. Ce mardi, le numéro 10 des Reds revient dans le onze titulaire du coach allemand.

The Reds to face @AFCAjax 👊🔴

Alisson is out as a precaution due to a tight leg muscle.

— Liverpool FC (@LFC) December 1, 2020