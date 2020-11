L’équipe nationale U20 du Sénégal rate l’occasion de se qualifier pour la CAN de la catégorie. Alors qu’ils les avaient pulvérisés en match de poule, les Lionceaux sont tombés, à la surprise générale face à la Gambie aux termes des tirs au but.

En finale du Tournoi de la zone UFOA A, le Sénégal s’est fait piégé cet après-midi au Stade Lat Dior par l’équipe nationale U20 de la Gambie. Les protégés de Youssouph Dabo ont même cueilli de leurs ressources pour réussir un match nul après les 90 minutes.







En effet, les Lionceaux ont été menés à deux reprises durant le match. Habib Mendy a ouvert le score pour les Gambiens dès la sixième minute. Dion Lopy va permettre à son équipe de partir à la pause avec un score égal. D’une superbe action collective, le milieu de Reims fusille le gardien adverse et égalise (43e).

Au retour des vestiaires, les Lionceaux multiplies les assauts, mais ne sont pas efficaces comme la fois passée face à la même équipe. Libasse Gueye et ses partenaires croquent les occasions et seront seront de nouveau surpris à la 57e minute. Faute de main du gardien Boubacar Fall. But de Kajally Drammeh. La Gambie est devant …

Sans se relâcher et certainement frappée par le décès subite de la légende Pape Bouba Diop, l’équipe de Dabo continue à pousser et est récompensée de ses efforts à la 67e minute, grâce à au but de l’un des meilleurs joueurs du tournoi, Libasse Gueye. A 2-2, les deux équipes rejoignent la séance fatidique des tirs au but et le Sénégal tombe sur le raté d’Ibrahima Dramé.

Conséquences ? La Gambie est qualifiée à la prochaine Coupe d’Afrique des moins des moins de 20 ans au détriment du Sénégal.

L’intégralité de la rencontre se trouve ci-dessous