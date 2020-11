Ses 198 centimètres de haut et ses très longs bras ont mis le verrou sur le but de Chelsea. Edouard Mendy a gardé ses cages inviolées dans cinq des six matchs qu’il a disputés avec les Blues en Premier League depuis son arrivée.

Chelsea est non seulement la meilleure attaque du championnat mais depuis l’arrivé d’Edouard Mendy c’est également la meilleure défense. Une prouesse pour l’ancien gardien de but du Stade de Reims et du Stade Rennais. Depuis son arrivée dans la capitaine d’Angleterre, le natif de Montivilliers, en France réalise des performances de haute volée.







En effet, sur ses six premières rencontres jouées dans l’élite anglaise, Edouard Mendy a réussi à garder ses cages inviolées à cinq reprises. Des statistiques qui le placent devant n’importe quel autre gardien de but en Premier League. Mendy titulaire, 89% des tirs cadrés subis par Chelsea ont été repoussés.

Avec Chelsea, le gardien titulaire en équipe nationale du Sénégal a joué 14 rencontres durant lesquelles il est resté imbattable 11 fois. Les trois petits buts encaissés ont été lors de son tout premier match face à Tottenham (Carabao Cup, 1-1), contre Sheffield en Premier le 07 novembre dernier (victoire 4-1) et face à son ancienne équipe, Rennes en Ligue des Champions (victoire 2-1).

🇸🇳 Édouard Mendy has the most clean sheets of anyone in the Premier League this season: 🏟 6 games

🥅 5 clean sheets

🧤 89% save percentage pic.twitter.com/VKUokryn5H — VBET UK (@VBET_uk) November 29, 2020

