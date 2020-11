Une bien triste nouvelle vient de frapper le football sénégalais, le peuple Sénégalais dans son ensemble. Pape Bouba Diop, ce nom devenu légendaire, grâce à ce but inscrit face à la France lors de la Coupe du Monde 2002, vient de nous quitter.

« Mon but contre la France, c’est quelque chose qui marquera ma vie pour toujours. Quatre ans avant, en 1998, on était devant la télé. Au Sénégal, on était pour la France. Quand ils ont gagné, on était dans la rue, on jubilait. Alors quatre ans après, tu marques contre cette équipe… C’est un truc qui a marqué toute ma vie, mes enfants, ma famille. C’est quelque chose que personne n’oubliera jamais au Sénégal. J’y repense parfois, et je me rends compte que le monde du foot, c’est fou », s’est rappelé Pape Bouba Diop lors d’une interview en 2018, juste avant le début du Mondial de la même année.







C’est lui qui a lancé l’aventure du Sénégal pendant le Mondial 2002 avec ce but face au Champion d’Europe et Champion du Monde. C’est lui qui a écrit le premier vrai papier en football pour le Sénégal.

Notre héros national nous a quitté. Le Peuple Sénégalais te pleure. La Nation du Lion n’oubliera jamais ce jour du 31 Mai 2002.