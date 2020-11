Cet après-midi, l’AS Monaco s’est largement imposée au Stade Louis II face à Nîmes (3-0). Un festival offensif qui permet aux Monégasques de prendre provisoirement la troisième place de la Ligue 1.

Après son succès face au PSG, l’AS Monaco était attendue cet après-midi. La réception de Nîmes, 15e avant le coup d’envoi, devait permettre aux hommes de Niko Kovac de confirmer et de s’installer solidement dans le haut du tableau.







Dès le début de la rencontre, Sofiane Diop décale parfaitement Ruben Aguilar sur son côté droit qui remet en retrait dans la surface pour Cesc Fabregas. L’international espagnol voit sa tentative contrée en corner (1e). Face à un bloc nîmois bas et très resserré, les Rouge et Blanc prennent le temps de créer des failles pour bien s’y engouffrer. Et la qualité technique fait le reste. Galette du capitaine, Alex Disasi pour Caio Henrique qui remet dans la surface à Gelson Martins. Ce dernier se met sur son pied droit mais son enroulée ne trouve pas le cadre (3e).

Monaco pousse et à la suite d’un joli mouvement entre Sofiane Diop et Aguilar, Fabregas hérite du ballon au point de penalty mais perd son duel face à Baptiste Reynet (16e). Et comme on entend souvent dans les tournois des pitchouns « ça chauffe, ça brûle, ça va rentrer ». C’est donc assez logiquement que Sofiane Diop permet aux siens de prendre l’avantage (18e). Aguilar cherche en appui Kevin Volland qui perd son duel face à Patrick Burner. L’ancien Niçois remet le cuir sur Sofiane Diop qui se l’emmène et arme une frappe puissante imparable. Son troisième but de la saison.

A la 60e minute, Sofiane Diop va permettre à son équipe d’évoluer en supériorité numérique suite à une faute de Lucas Deaux sur lui. Les Monégasques vont faire le break à la 75e minute grâce à Gelson Martins. Suivent le buts de Kevin Volland deux minutes plus tard.

Actu Foot