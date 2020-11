L’équipe nationale du Sénégal a décoché son billet pour la finale du tournoi qualificatif à la CAN U20, qui se déroule à Thies. C’est à l’issue de la séance fatidique des tirs au but que les hommes de Youssouf Dabo ont réussi à s’imposer contre les Djurtus Juniors en demi-finale. Le sélectionneur du Sénégal en conférence, a affirmé que son équipe avait pris le soin de bien préparer cette rencontre. La séance des tirs au but préparée

« On s’était préparé à toutes les éventualités, même aller jusqu’à la série de tirs aux buts. On a gagné de l’expérience aux pénalty grâce aux matches qu’on a perdu dans le passé. Quand on part en compétition, il faut se préparer à ces genres de situations. On était les favoris, mais les favoris ne gagnent pas toujours. C’est toujours très difficile de faire face à des équipes qui jouent avec un bloc médian bas. Parfois, contourner le bloc n’est pas la seule solution, il faut une certaine efficacité devant le but. C’est ce qu’on a manqué. Tous les circuits de jeu mis en place, on les a retrouvés avec les triangles de jeu dans les sous-zones souhaitées ».

Contre une équipe en bloc

« Pour battre une équipe qui joue en bloc bas ou médian, il faut avoir des joueurs capables de rentrer dans le bloc adverse avec du jeu court, fixé d’un côté pour renverser de l’autre.Toutes ses situations on les a eu avec des occasions franches de buts. Malheureusement on n’était pas efficace devant. »

wiwsport.com