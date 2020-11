Ils l’ont fait ! Les Lionceaux ont réussi à se hisser en finale du tournoi qualificatif pour la prochaine Coupe d’Afrique des Nations des moins de 20 ans ce soir, en s’imposant devant la formation Bissau Guinéenne aux tirs au but.

Le Sénégal a battu Guinée Bissau en demi-finale de l’UFOA à l’issue des tirs au but (0-0, 4-25), à Thies. Interrogé en zone mixé, Diouf au micro de wiwsport a salué le travail de l’équipe sénégalaise. « C’était une belle victoire. Il faut féliciter les jeunes. C’est mentalement qu’on a gagné le match. Les jeunes sont restés mentalement fort durant toute la partie. On a raté des occasions mais ils ont continué à se battre. C’est une victoire méritée. Il faut les féliciter, maintenant faisons, cap, à la prochaine rencontre. C’est une finale et on doit la gagner », affirme Diouf au micro de Wiwsport.

wiwsport.com