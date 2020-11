Mbaye Diagne vient d’inscrire son deuxième, troisième et quatrième but de la saison en Super Lig. Titulaire face à Rizespor pour le compte de la 10ème journée, l’attaquant sénégalais a fait la différence.

Juste avant la pause, à la 45e minute, Galatasaray bénéficie d’un penalty suite à une faute sur Emre Akba, l’attaquant sénégalais prend le ballon et ouvre le score.







En deuxième période, Galatasaray maitrise son match et domine son adversaire. Les occasions se multiplient. Inspiré, Emre Akba délivre une magnifique talonnade à Diagne, qui pousse merveilleusement le ballon aux fonds des filets. Ca fait 0-2.

Le troisième but sera beaucoup plus merveilleux. Sur une récupération haute de l’attaque des visiteurs, Emre Kilinç dribble son vis-à-vis et pousse le ballon vert Mbaye Diagne. Technique sur l’action, le Sénégalais efface le gardien adverse et inscrit un retentissant triplé.

Galatasaray s’impose largement par 4 buts à 0 et remonte à la 20e place avec 20 points.

wiwsport.com