Le Gaziantep nourrira des regrets aujourd’hui. Recevant le Yeni Malatyaspor pour le compte de la 10ème journée de Super Lig, le Club de Papy Djilobodji a été rejoint en toute fin de partie (2-2).

Le Gaziantep devait gagner ce match pour accrocher la 3eme place de la première division turque. Ce ne sera pas le cas. Le match avait pourtant bien démarrer pour eux. À la 19e minute, Kevin Mirallas reçoit au point de penalty un centre d’Oguz et réussit une superbe tête, qui permet au Gaziantep d’ouvrir le score et de partir à la mi-temps en étant devant.







La deuxième période sera trop entachée. Le passeur décisif sur l’ouverture du score, Oğuz Ceylan reçoit un deuxième cartons jaune après une faute sur Acquah à la 48e minute. Il est expulsé et laisse à 10 une équipe dominatrice. Le Yeni Malatyaspor égalise à la minute suivante, c’est Adem Büyük, qui fait trembler les filets de Gunay Guvenç.

Malgré ce but encaissé, les coéquipiers de Djilobodji continuent à pousser et seront récompensés de leurs efforts. C’est Djilo lui-même, qui sera décisif à la 74e minute. Sur un coup franc de Kevin Mirallas, le défenseur sénégalais réceptionne le ballon de la tête et réalise une passe vert Kana-Biyik, qui trompe le gardien de Yeni Malatyaspor. Malheureusement pour les coéquipiers de Djilo, Jetmir Topalli égalise juste avant le coup de sifflet final (95e).

Avec ce match nul, le Gaziantep reste sur 9 matchs sans défaite et reste 5e au classement de la Super Lig, en attendant la suite de la journée.

wiwsport.com