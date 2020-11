En match comptant pour la 10e journée de la Super Lig turque, le Medipol Başakşehir accueillait Denizlispor. L’équipe de Demba Ba s’est contenté d’un match nul 3-3 après avoir mené par 3 buts à 0.

Les buts de la rencontre pour le Başakşehir sont inscrits par Fredrik Gulbrandsen à la 11e et 21e minute et par l’ancien international sénégalais Demba Ba, qui a scoré à la 59e minute. Denizlispor réalise le gros coup en marquant coup sur coup par l’intermédiaire de Özer Özdemir à la 62e minute, Rodallega à 92e et Murawski sur penalty à 97e minute.







Avec ce résultat, Başakşehir retrouve à la 5e place avec 14 points, tandis que Denizlispor s’est classé 19e avec 6 points.

Başakşehir se rendra à Yeni Malatyaspor la semaine prochaine.

Le résumé de la rencontre

