Large vainqueur (3-0) de Leicester lors de la journée précédente, Liverpool tente face à Brighton de décrocher une victoire, synonyme de première place de la Premier League. Sadio Mané, un peu senti fatigué lors des dernières sorties des Reds, débute sur le banc des remplaçants. Ses partenaires, battus sur leur terrain par l’Atalanta, cette semaine en Ligue des Champions, vont devoir se reprendre face à un adversaire mal classé en championnat.

Le onze de Liverpool : Alisson, N Williams, Phillips, Fabinho, Robertson, Wijnaldum, Milner, Minamino, Jota, Firmino, Salah

🔴 TEAM NEWS 🔴

The Reds to take on @OfficialBHAFC 👊

— Liverpool FC (@LFC) November 28, 2020