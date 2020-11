L’attaquant de Liverpool Mohamed Salah n’a pas bien réagi après avoir été remplacé lors du match des contre Brighton, ce samedi pour le compte de la 10e journée de Premier League.

Le manager Jurgen Klopp a décidé de sortir l’Egyptien en seconde période, les Reds ne menaient que par un but à zéro.







Après avoir offert la passe décisive sur le but de l’ouvrir du score de Diogo Jota à la 60e minute, le joueur de 28 ans, qui réalisait un match moyen espérait peut-être pouvoir avoir d’autres minutes pour se racheter de son match apathique.

Cependant, à un peu plus d’une heure du match, exactement à la 64e minute, l’entraineur de Liverpool le fait sortir – peut-être à cause de la débauche d’énergie lors du match de Ligue des Champions, mardi dernier face à l’Atalanta (défaite 0-2) -, c’est Sadio Mané qui le remplace. Fou furieux et frustré par ce changement, Mohamed Salah décide de ne pas serrer la main de son entraineur.

