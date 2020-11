Ce samedi soir, après plusieurs semaines de déconvenue le FC Sochaux Montbéliard a réagi.

Le groupe d’Omar Daf s’est imposé sur le score de 4 buts à 0 face au Havre. Bedia ( 9è et 15è), Lasme (21è sur penalty) et Weissbeck (65è) ont permis aux Francs-Comtois de l’emporter. Au classement provisoire de la 12è journée, le FCSM occupe la 8è place.







Omar Daf, le coach de Sochaux, était un entraîneur heureux ce samedi soir après ce large succès. Il s’est confié après le match en expliquant : « le football n’est pas une science exacte mais on a corrigé certaines choses. Sans erreur individuelle, on voit ce que ça donne. Les cadres ont joué à leur niveau, la qualité technique a fait la différence en deuxième période et les joueurs ont été récompensés. Je suis fier de la réactions des joueurs sur le terrain alors qu’on n’a rien changé à notre manière de jouer. Les objectifs restent les mêmes et on continue à avancer. On a fait tourner le compteur à nouveau, c’est bien et on pense maintenant au match face au Paris FC ».

🔚😍 Quelle réaction ! Défaits sur le fil la semaine dernière, les Jaune et Bleu ont relevé la tête avec brio et s'imposent avec la manière face au @HAC_Foot ! 𝘽𝙧𝙖𝙫𝙤 𝙈𝙚𝙨𝙨𝙞𝙚𝙪𝙧𝙨 ! 4⃣-0⃣ #FCSMHAC pic.twitter.com/pZAYCj6vp8 — FC Sochaux-Montbéliard (@FCSM_officiel) November 28, 2020

