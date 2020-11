L’un représentant du Sénégal en compétition africaine, le Jaraaf va disputer son premier match en tour préliminaire de la Coupe Caf ce samedi sur la pelouse de Lat Dior. Face à la Formation Nigérienne de Kono Pillard les partenaires de Youssouf Paye veulent faire les choses en grand avant la phase retour.

Le Jaraaf de Dakar va faire son entrée en compétition africaine ce samedi au stade Lat Dior de Thiès. Il fera face aux hommes de Lionel Soccia qui ont récemment reçu une gifle (5-0) de leur homologue Nasarawa United en match de préparation, en vue du 1er tour des éliminatoires de la Coupe Caf.







À « domicile », le Jaraaf de Dakar ne compte pas rater sa première sortie. « Gagner sans encaisser le moindre but, reste le mot d’ordre pour le match de demain (aujourd’hui) », selon le capitaine, interrogé par Wiwsport.com.

« Nous avons fait une très bonne préparation. Comme vous le savez, nous avons démarré cette pré-saison très tôt pour être prêts à toutes les éventualités. Quatre semaines de préparation, il faut être engagé pour le faire. Maintenant, nous sommes au taquet », explique Yousssou Paye, joint par téléphone.

Il ajoute : « On sera à domicile, nous allons jouer sans complexe. Même on ne connaît pas grand chose de notre adversaire, on fera notre maximum pour remporter ce match avec zéro but encaissé. »

L’équipe nigériane, à l’image de son adversaire sénégalais, va démarrer la Coupe de la CAF sans avoir joué le moindre match en championnat cette saison, compétition devant démarrer au Nigéria le 15 décembre, soit la date de la manche retour des préliminaires de ladite compétition.

wiwsport.com