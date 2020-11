Alors que les Clubs sénégalais peinent, depuis 2004, à intégrer la phase de poules, le Jaraaf, qui va démarrer le premier tour des préliminaires de la Coupe CAF, ce samedi, à 17h00, au Stade Lat Dior, tentera de relever le défi face au Kano Pillars du Nigeria.

L’intégration de la phase de poules, c’est ce que les Sénégalais attendent de leurs représentants Teungueth FC et Jaraaf. Aucun Club n’y est arrivé depuis 2004 avec la Jeanne d’Arc. En 2017 et 2019 en Ligue des Champions, Génération Foot a été stoppée au deuxième tour, suite à des éliminations contre le Horoya AC de la Guinée et le Zamalek d’Egypte.







En 2018, le Jaraaf était à quelques minutes de réussir la mission. Mais il passer à la trappe contre le Wydad de Casablanca (0-2 aller au Maroc, 3-1 retour au Sénégal).

Les ambitions du Jaraaf demeurent intactes : entrer dans la phase de poules. Et, le coach Malick Daf et ses protégés en sont très conscients. « Il y a deux ans, on a raté de peu d’intégrer la phase poules. Gagner des équipes comme le Wydad de Casablanca, on peut dire qu’il y a un potentiel, qui est là. Je pense que Jaraaf a un objectif depuis deux ans. C’est entrer dans la phase de poules. Maintenant, nous allons tirer les enseignements. Nous souhaitons le soutien de tout le monde », a confié le technicien de Jaraaf.

Comme le Jaraaf, Kano Pillars n’est pas néophyte dans les joutes africaines. Il a déjà disputé à six reprises la Ligue Africaine des Champions. Donc, cette rencontre comptant pour le premier tour des préliminaires de la Coupe CAF promet de chaudes empoignades entre des habitués de l’Afrique. Le coach du Club nigérian, Emmanuel Lionel Soccia, est optimiste que les « Masu Gida », surnom de Kano Pillars, sont « prêts » à faire un bon résultat à Dakar.

Par conséquent, le Jaraaf est obligé de gagner largement, pour se faciliter la tache, lors de la manche retour, prévue à Kano du 04 au 06 décembre 2020.

