Watford se hisse à la troisième place de Championship avec une victoire éclatante contre Preston North End (4-1). Ismaila Sarr a été décisif pour son équipe.

Il n’a pas marqué, mais Ismaila Sarr a pesé lourd dans la défense de Preston, ce samedi. Les Hornets ont ouvert le score dès la neuvième minute du match et c’est Ismaila Sarr qui fait la passe décisive pour Domingos Quina. Le Sénégalais va de nouveau se montrer à la 52e minute. Sur une récupération, Sarr rentre dans la surface de réparation de Preston et est fauché par Jordan Storey. Son capitaine, Troy Deeney pose le ballon au point de penalty, sans trembler, il inscrit le but du 2-0.







Les visiteurs réussissent à recoller au score quelques minutes plus tard. C’est Tom Barkhuizhen qui marque le 2-1. Mais dans un match maitrisé, qui semble être le meilleur depuis le début de la saison, Watford creuse l’écart grâce à des réalisations de Challobah (58e) et Joao Pedro (74e).

wiwsport.com