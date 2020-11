Le combat Modou Lo vs Ama Baldé est ficelé par le promoteur Luc Nicolai. Le roi des arènes doit affronter le fils de Falaye Baldé pour un combat choc entre Parcelles Assainies et Pikine. En conférence de presse ce vendredi, Modou Lo avertit Ama Baldé.







« Les hostilités n’ont pas encore commencé c’est juste un point de presse. Mais quand même il faut savoir que mane douma gnékhou gnébé kéneu. Ama sait bien qu’il a un combat et on se verra pour un face to face… ».

