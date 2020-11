La saison de lutte 2020-2021 promet d’être très alléchante, en tout cas le Géant du Baol, affirme que son retour sera explosif et prévient son adversaire Boy Niang 2 joint au téléphone par nos confrères Sunu Lamb.

« Je n’ai à dire à Boy Niang 2. Je n’attends que le coup de sifflet de l’arbitre pour lui répondre. Je travaille dur aux entraînements, parce que c’est un combat très important à mes yeux. Je veux gagner le combat. Je ne vais pas parler de mon adversaire. Je ne peux que parler de moi. Je suis dans mon coin et je m’entraîne comme un forcené. Je travaille matin, midi et soir pour battre mon adversaire. Je ne vais rien laisser. Je veux être prêt sur tous les plans : physique, mental et mystique. Mon retour sera explosif. On verra un autre Tapha Tine, plus que ce que j’avais montré contre Yékini Jr. Sur le plan mobilisation aussi, vous verrez quelque chose de nouveau. A mes fans, qu’ils m’attendent jusqu’au jour J, pour que je puisse faire la différence. Je veux que le combat soit disputé en janvier. C’est mon souhait. Et je prie pour que le promoteur Pape Thialis Faye puisse trouver une date pour que nous puissions être les premiers à descendre dans l’enceinte. C’est ce que je veux le plus. Le poids que je veux contre boy Niang 2 n’a pas d’importance, c’est ma cuisine interne », dit-il au bout du fil.







Wiwsprot.com avec Sunu Lamb