Le Sénégal a remporté haut la main son duel face à l’Angola avec 15 points d’écart. En dehors des absents, Amar Sylla, Maurice Ndour et Assane Sy, tous ont rugi ce soir.

Youssoupha Ndoye, capitaine des Lions a donné le ton comme il l’a fait lors des dernières sorties. Face à l’Angola, le pivot sénégalais est monté en puissance et a réussi un double-double, 15 points et 13 rebonds. Il est le meilleur rebondeur de la partie sur les 55 réussis par le Sénégal devant l’angolais John Lopes Pedro (8 rebonds et 15 points) et Pape Malick Dime (sept rebonds 3 points).







Clevin Hannah est le meilleur marqueur de cette partie. Le meneur toujours adroit a claqué 17 points dont 3 tirs primés. Il ajoute à son compteur 5 passes décisives et 6 rebonds. Derrière, Ibrahima Faye, grosse sensation de ce tournoi, claque 13 points. L’ailier fort est le joueur le plus utilisé sur le parquet.

Pure produit du championnat local, Alkaly Ndour a satisfait plus d’un. 8 passes décisives à son actif, il était le distributeur automatique ce soir. Le capitaine de l’AS Douanes joue un rôle majeur dans le groupe, il est deuxième joueur le plus présent sur le parquet.

