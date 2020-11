Pour récompenser cette superbe performance, le Royal Antwerp voit l’un de ses joueurs figurer dans l’équipe-type de la semaine en Europa League : Abdoulaye Seck, très solide dans l’axe central pour le Great Old, le joueur sénégalais de 28 ans a été sélectionné par l’UEFA.

L’Antwerp s’est imposé 0-2 sur la pelouse du LASK Linz ce jeudi grâce à des buts de Lior Refaelov et Pieter Gerkens.

This week's star performers! 🔥🔥🔥

©️ Who would you pick as captain?@fedexeurope | #UELTOTW | #UELFPZ | #UEL

— UEFA Europa League (@EuropaLeague) November 27, 2020