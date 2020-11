Elles étaient 60 candidates, sous le contrôle des juges de Rugby Afrique, avec des récits convaincants autour de notions d’excellence, d’opportunités et d’inspirations pour le rugby féminin au niveau du continent ; au finish, 12 ont été retenues dont la sénégalaise Fatou Camara Séne, chargée de communication de la Fédération sénégalaise de rugby (FSR) depuis 2016.

Grâce à son dévouement et on abnégation, Fatou Séne fait partie des 12 « inarrêtables », ambassadrices du rugby féminin en Afrique et dans leurs pays respectifs. Leur mission est de mettre en place des projets pour le développement du rugby féminin.







« Je me réjouis d’être une ambassadrice de rugby Afrique pour améliorer l’image et le profil des femmes et filles impliquées dans le rugby. C’est le fruit d’un long et dur travail au niveau de la FSR, en tant que chargée de la communication et du marketing. Cette nomination ne peut qu’être une fierté pour moi. Parce que cela n’a pas été toujours facile pour moi », a soutenu Fatou Séne.

La sénégalaise promet de faire tout son possible pour que les projets du rugby féminin soient réalisés. Pour elle, c’est l’occasion pour rugby Afrique d’appuyer financièrement les commissions féminines dans les fédérations pour qu’elles puissent faire un véritable travail de terrain.

Avec Stades