Bombardier, qui s’apprête à croiser Balla Gaye 2 pour la deuxième fois, est en train d’activement préparer ce combat dont pourrait dépendre las suite de s carrière.

Pour quelqu’un qui était à un an de sa retraite, si effectivement l’âge de la retraite n’est pas rallongé comme annoncé par le ministre, c’est une chance inouïe pour le mbourois que de devoir se frotter à ce fils de Double Less. Et une victoire sur Balla Gaye 2 pourrait valablement lui ouvrir la voie vers la couronne qu’il a déjà conquise deux fois. Bombardier est décidé à tout faire pour réussir le door dooraat face à Balla Gaye 2.







Voilà pourquoi le théoricien goudi goudi Mbour ne néglige aucun aspect de la préparation. Celui concernant le mystique en particulier. Il y’a quelques jours, en effet, il a été régulièrement scotchée à Dioffior relatait avoir aperçu le fils de Mbour dans les artères de ce gros village.

Et, selon Record, Bombardier n’est pas automatiquement retourné à Mbour. Il a continué vers les îles du Saloum à la rencontre de marabouts capables de le blinder et de le rassurer quant à bon résultat face à Balla Gaye 2. Ce dernier est connu pour être bien assis mystiquement. C’est dire que Bombardier ne badine pas avec ce combat.

source: record