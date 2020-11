A la 12e place du classement en Ligue 2 après 11 journées, Sochaux reçoit Le Havre ce samedi à 18 heures. Omar Daff voudrait se relancer dans le Top 10 et surtout retrouver la victoire au stade Bonal.

« J’ai conscience que la situation est difficile mais ne nous trompons pas d’objectif, nous sommes dans les clous de ce qui a été fixé, c’est pour ça qu’on travaille tous les jours. Je suis concentré sur ma mission et sur l’objectif d’atteindre la 10e place dans un premier temps » a déclaré le technicien en conférence de presse avant-match comptant pour la 12e journée.







Le FC Sochaux reste sur une série de 5 matchs sans victoires. Leur dernier succès remonte au 3 octobre et c’était à domicile (face à Chambly 3-2). « Il y a de la frustration concernant les derniers résultats. On doit retrouver de la maitrise, et notamment en fin de partie, ce qu’on a pas su faire face à la Berrichone. Il faut savoir dire stop et rester dans la partie quand on est en difficulté en fin de match. On débrief tous les jours sur les points à améliorer, on a pas attendu ces derniers matches pour en parler. »

Le week-end passé face à Chateauroux, les Sochaliens ont ouvert le score avant de se faire renverser lors des arrêts de jeu (1-2). Une défaite dure à avaler même si Daf se veut optimiste. « Je suis très serein. J’ai récupéré l’équipe dans une situation très compliquée et j’ai toujours atteint mes objectifs. Et c’est encore ce que je veux faire cette saison, j’ai confiance en cette équipe. On a récupéré quelques joueurs d’expérience. Je suis conscient de notre potentiel et je veux amener cette équipe le plus haut possible même si on est déçu de ce qu’on propose en ce moment » a analysé le coach sur la situation actuelle du club qui fait face à beaucoup de critiques.

« Je le répète, on est dans les clous par rapport à nos objectifs fixés en début de saison. Maintenant il faut tout faire pour retrouver le jeu qui a fait notre réussite en début de saison, sans se focaliser sur ce qui se passe autour. Quand la période est compliquée, il faut être capable d’être très efficace. Il faut faire plus que d’habitude et se réfugier dans le travail pour inverser la tendance. Face au Havre, ce sera un match important, mais comme tous les autres. On veut réenclencher la machine et retrouver la victoire à Bonal. »

wiwsport.com