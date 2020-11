Le patron de Sheffield United, Chris Wilder, a déclaré qu’il s’attend à ce que Lys Mousset soit impliqué pour le déplacement à West Bromwich Albion ce samedi à 20 h.

Mousset n’a pas encore lancé de ballon cette saison pour les Blades après s’être blessé en fin de pré-saison. Cependant, il a surmonté la chirurgie du pied et est maintenant impatient de partir après une autre semaine d’entraînement. Notons qu’il a été blessé à l’orteil le 5 septembre passé et n’a pas encore disputé de match cette saison.







Et Wilder, parlant avant le match à gagner aux Hawthorns, pense que Mousset sera impliqué d’une manière ou d’une autre ce week-end informe le site du club.

« Nous avons de gros matchs à venir et Lys est un grand joueur, il prend vie dans ceux que nous avons tous vus dans le passé », a déclaré Wilder. « Lys sera impliqué lorsque nous y irons. Nous savons tous ce que Lys est capable de faire et il le montre dans les coulisses depuis qu’il a recommencé. Son défi maintenant est de faire ce qu’il nous a montré à l’entraînement sur le terrain pour de vrai, car tout le monde sait à quel point il peut être un grand joueur pour nous » a t’il ajouté.

Le retour de Mousset dans le bercail est énorme pour United. Certains pourraient le minimiser, mais c’est une équipe qui lutte pour les buts et qui manque de rythme en haut du terrain. Le Franco-sénégalais a parfois été mortel la saison dernière devant le but mais plus que cela, il inquiète les défenseurs juste avec son rythme, ses mouvements et sa puissance.

